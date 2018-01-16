Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей

Дети старше десяти лет смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей, пишет "Российская газета".

К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). За детьми будет присматривать проводник. По прибытии на станцию назначения он должен будет передать ребенка доверенному лицу.

Услуга будет платной, ее планируют ввести в 2018 году. Пока изучается опыт других перевозчиков по сопровождению.

Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не пустит ни при каких условиях. Зато на самолетах перевозку ребенка с сопровождением уже можно заказывать, и в этом вопросе железные дороги пока уступают воздушному транспорту, отмечает "РГ".

Накануне сообщалось, что железнодорожники готовятся к принятию закона о создании черного списка пассажиров, которым будут отказывать в перевозке.