Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей

в этот день
16.01.18
14:02
В Екб.16:02
Путину пообещали рост ВВП в 2018 году в 2,5%
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Главное
Верховная рада отклонила признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


Гоша Рубчинский в "Ельцин-центре" – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели "Прощай, Америка".
16.01.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 99



Новости
16.01.2018 09:05 Мск (11:05 Екб)
общество | В России
Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2005) | Фото: www.rzd.ru

Дети старше десяти лет смогут самостоятельно путешествовать в поездах без родителей, пишет "Российская газета".

Читайте также:

К оказанию услуг сопровождения ребенка в пути готовится Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД). За детьми будет присматривать проводник. По прибытии на станцию назначения он должен будет передать ребенка доверенному лицу.

Услуга будет платной, ее планируют ввести в 2018 году. Пока изучается опыт других перевозчиков по сопровождению.

Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, а одного ребенка проводник в поезд не пустит ни при каких условиях. Зато на самолетах перевозку ребенка с сопровождением уже можно заказывать, и в этом вопросе железные дороги пока уступают воздушному транспорту, отмечает "РГ".

Накануне сообщалось, что железнодорожники готовятся к принятию закона о создании черного списка пассажиров, которым будут отказывать в перевозке.

Другие новости по темам: поезда, дети, проводник
16.01.2018 09:05 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+