В Шадринске насмерть сбили пешехода, который нарушил правила

В Шадринске насмерть сбили мужчину.

Авария произошла накануне в шестом часу вечера у дома №48 на улице Кирова, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

30-летний водитель на "Тойоте" наехал на мужчину, который вышел на проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход был одет в темную одежду.

"От полученных травм пешеход скончался при транспортировке в больницу", - добавили в полиции.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности погибшего мужчины.