Прокуратура Прикамья потребовала обеспечить безопасность проезда детей к местам отдыха

Прокурор Пермского края внес в заксобрание протест на закон об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в регионе. В нарушение федеральных законов, краевые акты не закрепляют за предприятием, организующим отдых детей, требование их безопасной перевозки, передает корреспондент Накануне.RU.

Краевой закон был скорректирован в конце 2017 г. Согласно новой статье, организатор отдыха обязан привлекать к работе сотрудников с должной квалификацией и создавать безопасные условия на месте отдыха. Между тем, федеральный закон предписывает создавать безопасные условия перевозки детей к месту отдыха, отмечено в протесте прокурора.

Заксобрание рассмотрит его на январском заседании. Правительство Пермского края обязано подготовить поправки в закон к весне 2018 г.