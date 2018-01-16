В Екатеринбурге директор, не плативший зарплату 103 работникам, пойдет под суд

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора "ТрансИнвест", который не выплачивал зарплату 103 работникам предприятия. Долг накопился на сумму более 5 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина являлся генеральным директором закрытого акционерного общества "ТрансИнвест". Оплата работникам не поступала с сентября 2014 года по июль 2015 года. Имеющиеся средства предприятия шли на расчет с кредиторами.

ЗАО "ТрансИнвест" признано банкротом, Арбитражным судом Свердловской области в январе 2016 года в отношении него введено конкурсное производство. Директор был оштрафован на 40 тыс.руб.

"В целях восстановления трудовых прав обратившихся работников прокуратура направила заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены судом", - сообщили в ведомстве.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Отметим, что ранее было предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия "хамством" и "борзотой".