"Результаты хорошие для Челябинска". Облетная группа проверила готовность столицы Южного Урала к саммитам ШОС и БРИКС

Облетная группа из Москвы под руководством советника президента РФ Антона Кобякова проверила готовность региона к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Представители облетной группы осмотрели строительные площадки под два конгресс-холла, ряд других объектов и ознакомились с проектом реконструкции челябинского аэропорта.

По словам политолога Александра Мельникова, по итогам визита облетной группы на Южный Урал будет создана специальная рабочая группа, которая доработает проекты объектов к саммитам. В нее войдут представители региона и Москвы.

"Официальных выводов озвучивать не планируют, неофициально, по моим сведениям - результаты хорошие для Челябинска. Федералы очень высоко оценили уровень проведения в прошлом ноябре российско-казахстанского форума. Обозначили, что задача по ШОС и БрИКС на порядок сложнее, поэтому создается специальная рабочая группа с участием представителей центра и региона. В рамках этой рабочей группы регион вместе с Москвой доработает и согласует проекты по каждому из объектов. Не исключаю, что совместно выработанный протокол действий Дубровский получит возможность представить Путину", - отметил Мельников.

Стоит отметить, что строительством конгресс-холла уже заинтересовалась турецкая компания SARIDAGLAR.

Как уже сообщало Накануне.RU, о визите облетной группы из Москвы в конце декабря сообщил губернатор Борис Дубровский. По его словам, экспертам представят проект строительства конгресс-холла. Также он сообщил, что Рршение по месту проведения ШОС в 2020 году будет принято до конца 2018 года. "Надеюсь, что это будет Челябинск. Мы будем за это бороться", - подчеркнул он.