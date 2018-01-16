Антивандальный, низкопольный и рубиново-красный: корпорация "УВЗ" отправила в Казань партию современных трамваев

Уральский завод транспортного машиностроения - "Уралтрансмаш" (входит в НПК "Уралвагонзавод" ) отгрузил последний из семи трамвайных вагонов для столицы Татарстана - Казани. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации.

В перспективе город закажет еще три вагона. С появлением этих машин на транспортных линиях города связывают не только инфраструктурные улучшения, но и экономию электроэнергии при перевозке пассажиров. Окончательный ввод в эксплуатацию нового трамвайного парка планируется завершить к лету, к ЧМ-2018 по футболу.

На улицах столицы Татарстана теперь бегает не просто новый перевозчик-трудяга, а четырехосный пассажирский вагон 71-407, на сегодня - самый современный инновационный трамвай. Вагон оборудован асинхронным электроприводом с частотным регулированием и приспособлен для эксплуатации, как в одиночку, так и в составе поезда из двух вагонов. В нем предусмотрено 27+1 посадочных места, а максимально он сможет взять «на борт» 190 человек. Новая машина полностью соответствует международным стандартам комфорта и качества. В настоящее время четырехосные пассажирские вагоны 71-407 эксплуатируются в Туле, Краснодаре, Таганроге, Нижнем Новогороде, Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге. Заключен контракт на поставку 21 вагона в подмосковную Коломну.

"Трамвай создан в рамках программы "Доступная среда" - это предусматривает наличие выдвижного пандуса и низкой части пола (до 40 процентов), что позволяет создать комфортные условия проезда для людей с ограниченными физическими возможностями и пассажиров с детьми", - сообщил исполняющий обязанности начальника производства гражданской продукции "Уралтрансмаш" Михаил Мильков.

Красный цвет , который избран создателями трамвая – традиционный «трамвайный». Именно в этой цветовой гамме исторически окрашивались вагоны. Красными были и трамвайные билеты, и трамвайные маршруты на городских транспортных схемах. При этом внешне новая машина выглядит весьма лаконично: прямые линии корпуса, панорамное остекление кабины водителя, светодиодные фары. Инновации скрыты внутри: новое эргономичное место работы водителя, жидкокристаллические панели для отображения маршрутной информации, а также информирования пассажиров внутри салона. Для пассажиров - удобные сидения, которые нельзя испортить. Есть места для инвалидных и детских колясок, печка и кондиционер.



"Казань специально настояла на выборе цвета – рубиново-красном. По желанию заказчика было увеличено количество пассажирских мест. В вагоне стоит современная мультимедийная система, обеспечивающая не только информирование пассажиров о маршруте движения, остановках, но и внешние видеокамеры", - пояснил начальник участка производства трамвайных вагонов Павел Калугин.

И самое важное преимущество трамвая-новичка – цена, она превращает уральский трамвай в один из самых перспективных на внутреннем и внешних рынках. По словам Михаила Милькова, новая машина полностью соответствует международным стандартам комфорта и качества, что, собственно, и определило выбор Казани в пользу продукции "Уралтрансмаша". Для предприятия контракт с Казанью весьма показателен. Столица Татарстана - город с высокими требованиями к качеству и технологическому оснащению поставляемой техники. Поэтому выбор уральского вагона, как считают аналитики - большое достижение для корпорации УВЗ в смысле перспектив освоения новых рынков.