Водитель из Петербурга заплатит штраф за дрифт на Исаакиевской площади

Водитель, устроивший дрифт на Исаакиевской площади в Петербурге, оштрафован. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк (на фото).

"В декабре 2017 года в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции попало размещенное в сети Интернет видео опасных маневров, которые устроил водитель автомобиля "Ниссан" на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга", - рассказала Ирина Волк.

Полицейские провели расследование и сумели установить личность нарушителя: им оказался 30-летний житель Северной столицы, ранее не привлекавшийся к административной ответственности. В итоге за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой проезжей части, нарушение правил маневрирования, а также правил расположения транспортного средства на проезжей части в отношении водителя было составлено сразу три протокола об административных правонарушениях.

Лихачу назначено наказание: ему предстоит заплатить административный штраф в размере 2 тыс. 500 руб.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Петербурге разыскивали водителя, избившего подростка за брошенный в его машину снежок.