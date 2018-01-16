Палестина отказалась считать Израиль государством

Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) приостановил признание Израиля в качестве государства. Такое решение было принято в ходе голосования, которое состоялось в минувший понедельник в Рамалле.

Совет также прекратил сотрудничество в сфере безопасности и экономики "для достижения независимости национальной экономики".

Отмечается, что принятые меры будет действовать до тех пор, пока Израиль не признает Палестину государством в границах 1967 года и не отменит своего решения о присоединении Восточного Иерусалима в границы израильской столицы, а также не прекратит строить свои поселения на спорных территориях, сообщает РБК.

В декабре Генассамблея ООН признала недействительным решение президента США по Иерусалиму.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.

В Министерстве иностранных дел России такое решение было оценено как чреватое подрывом, а то и срывом израильско-палестинских переговоров о создании двух государств.

Инициатива Трампа вызвала реакцию в Палестине: лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей арабской интифады, а глава автономии призвал все государства мира отказаться от признания Израиля независимым государством и признать независимую Палестину в границах 1967 года.