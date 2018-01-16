Учительница и ребенок, пострадавшие в пермской школе, находятся в реанимации

Учительница, пострадавшая в результате нападения вооруженных ножами подростков в пермской школе №127 по-прежнему находится в реанимации в городской клинической больнице №4. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое, однако отмечают положительную динамику, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Также помимо учительницы в больнице №4 находятся двое молодых людей. Их состояние на 8.00 16 января врачи оценивают как средней тяжести.

Девять школьников размещены в Краевой детской клинической больнице. Состояние – средней тяжести, один ребенок находится в реанимации с тяжелом состоянии с положительной динамикой, угрозы жизни нет.

Напомним, инцидент произошел утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из нападавших ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.