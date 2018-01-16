Тагильчане с помощью конкурса выберут общественную территорию для благоустройства в 2018 году

На официальном сайте Нижнего Тагила открыто обсуждение по выбору скверов, парков и зон отдыха, которые запланированы к обустройству в текущем году. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, тагильчанам предлагают выбрать из перечня общественных территорий приоритетные объекты, которые подлежат благоустройству в первоочередном порядке.

Так, в перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018 году, включены 10 объектов, расположенных как в черте города, так и в сельских населенных пунктах, вошедших в состав муниципального образования. Это парк им. А.М.Горького на Вые, сквер "Пионерский" по ул. Ильича, парк "Народный" от ул. Фрунзе до ул. Красноармейская (обустройство детских, спортивных площадок), Центр семейного отдыха на территории ТОС "Пограничный", территория у здания администрации в селе Елизаветинское, сквер Победы в селе Елизаветинское, парк отдыха в поселке Уралец, сквер "Строгановский" в деревне Баронской, сквер в селе Серебрянка, территория у здания администрации в поселке Висимо-Уткинск.

Отбор будет проходить в два тура. На первом этапе из десяти предложенных зон отдыха и досуга будут выбраны три, набравшие наибольшее число голосов. Итоговый отбор и подведение результатов состоится в марте 2018 года. В управлении городским хозяйством администрации города сообщили, что определенную в ходе общественного обсуждения территорию включат в муниципальную программу "Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2022 годы" и благоустроят уже в этом году.

К выбору места отдыха, которое нужно привести в порядок в первую очередь, приглашаются все жители города. Проголосовать можно на официальном сайте города, в социальных сетях на страницах администрации города или опустив бланк в ящики для голосования, размещенные по следующим адресам:

- ФОК «Президентский», ул. Уральский проспект, д. 65;

- Городской Дворец детского и юношеского творчества, ул. Красногвардейская, д.15;

- Дворец культуры « Юбилейный», ул. Фрунзе, д.39;

- Городской Дворец молодежи, ул. Пархоменко, д. 37;

- Дворец национальных культур, ул. Кольцова, д.23;

- Центральная городская библиотека, пр. Строителей, д.1а;

- Дворец культуры «Космос», ул. Щорса, д.8а;

- Дом культуры «Салют», ул. Гагарина, д.15;

- Дворец культуры им. И.В. Окунева, проспект Вагоностроителей, д.1;

- Центр культуры и искусства НТМК, ул. Металлургов, д.1.