В список доверенных лиц Владимира Путина вошли четверо южноуральцев

В список доверенных лиц кандидата на должность президента России Владимира Путина вошли два представителя челябинского штаба ОНФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального штаба.

В список из 259 человек вошли четверо южноуральцев. Два представителя ОНФ – сопредседатель челябинского штаба ОНФ, руководитель ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Олег Лукин и эксперт регионального отделения Народного фронта, координатор в Челябинской области общероссийского движения "Бессмертный полк России" Елена Скорнякова, а также почетный гражданин Снежинска, разработчик ядерного оружия из снежинского ядерного центра Георгий Рыкованов и председатель Совета челябинского регионального отделения "Поискового движения России" Антон Шарпилов.

Как отметили в региональном штабе, доверенные лица Владимира Путина в Челябинской области уже начали работу.

По словам Олега Лукина, сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. "В обязанности доверенных лиц входит участие в сборе подписей. После начнется избирательная кампания. Я планирую принимать участие во встречах с людьми и профессиональными сообществами, представляя кандидата. Моя главная задача – доведение позиции Владимира Путина до населения", - подчеркнул он.