В Кургане на двух заводах незаконно собрали подписи за выдвижение Путина

В Кургане на двух предприятиях незаконно собрали подписи за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова.

Сообщается, что на "Курганмашзаводе" и "Курганхиммаше" подписи собирались в рабочее время, также непонятно как именно сборщики без согласования с руководством попали на объекты - на оба завода не так то просто пройти, предприятия являются режимными.

Ситуацию Накануне.RU прояснил источник, знакомый с ситуацией.

"В таких городах как Курган, отдаленных от Центральной России, сбор подписей всегда проходит с замечаниями. Слишком инициативные сотрудники того или иного предприятия берут бумагу, ручку, список сотрудников и начинают собирать подписи. Но они не думают о том, что нужно это все согласовывать - с руководством предприятия, с местным штабом, с властями. Они думают, что все так просто - собрал подписи и отнес их в местный штаб, а потом отчитался перед руководителем, мол, посмотрите какой я хороший, поработал на благо Родины и собрал подписи. Но так никто не делает, такие инициативные работники только портят процедуру сбора и дискредитируют кандидата в глазах общественности", - отметил источник.

На предприятиях ситуацию никак не комментируют.