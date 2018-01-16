"Если не в этом году, то в следующем", - в "сером доме" рассказали, когда откроют поликлинику в центре города

Поликлинику №1 на улице Декабристов в центре Екатеринбурга могут ввести в эксплуатацию в этом или 2019 году. Об этом в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "41 Домашний" заявил заместитель главы администрации города по вопросам организации управления Вадим Дударенко, передает корреспондент Накануне.RU.

Насколько можно судить из его ответа на соответствующий вопрос, основной причиной срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию (поликлинику планировалось сдать еще в 2016 году) является отсутствие финансирование. Ранее свердловские власти были намерены добиться включения объекта в федеральную программу, однако необходимый пакет документов от администрации города не был готов.

"Сегодня все идет к тому, что деньги будут. На особом контроле оно не только в администрации города, но и в правительстве Свердловской области. На этой неделе состоится рабочее совещание по уточнению источников финансирования и перспективам ее достройки. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем году мы сможем эту поликлинику наконец-то закончить и пустить в эксплуатацию", - сказал Вадим Дударенко.

Напомним, речь идет о здании старого роддома ЦГКБ № 1. Он был закрыт в конце 2010 года. Планировалось, что здание станет частью новой поликлиники Октябрьского района. Открытие было запланировано на лето 2016 года, но строительство объекта было "заморожено" по экономическим соображениям. Объект был "законсервирован".