После бойни в пермской школе Рогвардия проверит все ЧОПы, которые охраняют учеников

После поножовщины в пермской школе №127 руководство Росгвардии инициировало проверку частных охранных предприятий, сотрудники которых охраняют учеников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе войск Нацгвардии.

В рамках проверки оценят законность и качество оказываемых услуг. Кроме того, сотрудники Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, "тревожных" кнопок, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовки охранников к различным ситуациям. Проанализируют места дислокации правоохранителей для своевременного реагирования на ту или иную ситуацию.

Напомним, драка произошла утром 15 января. Пострадали 15 человек. Возбуждено уголовное дело. Один из зачинщиков поножовщины состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Также известно, что один из устроивших драку ранее наблюдался в психоневрологическом диспансере.