"Газпром" увеличивает инвестиции в "Северный поток - 2"

"Газпром" сообщил об увеличении инвестиций в 2018 г. в газопровод Nord Stream 2 на 12% - до 114,5 млрд руб. В 2017 г. вложения в проект составляли 102,4 млрд руб.

Кроме того, около 98,8 млрд руб. компания вложит в развитие газотранспортных мощностей, располагающихся на северо-западе страны. В том числе, речь идет и о строительстве участка "Грязовец — КС Славянская", призванного обеспечивать подачу природного газа в Nord Stream-2. Общий объем инвестирования в развитие ГТС в период с 2017-го по 2021-й год достигнет, как ожидается, 478,9 млрд руб.

Добавим, что увеличиваются и инвестиции в газопровод "Сила Сибири" - на 4% по сравнению с 2017 г.– почти до 218 млрд руб. В 2017 г. объем инвестиций в строительство "Силы Сибири" составил 209,8 млрд руб.

Nord Stream 2 - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.