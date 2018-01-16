ФСБ сняла с замглавы УСБ СК обвинения во взятке от Шакро Молодого

ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александра Ламонова по делу о получении взятки от "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За Ламоновым признано право на реабилитацию, сказал источник.

При этом продолжается расследование дела о получении Ламоновым взятки за облегчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (Итальянец) и освобождение его из-под стражи. По этой причине полковник продолжает находиться в следственном изоляторе.

Летом 2016 года в рамках дела о взятке от Шакро были задержаны Ламонов, а также его начальник Михаил Максименко и бывший первый замглавы ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров.