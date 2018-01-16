На Украине вспышка гепатита А: Роспотребнадзор выступил с предупреждением

Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке гепатита А на Украине‍. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"По информации Министерства здравоохранения Украины, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Вспышки регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов являлось нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены. В настоящее время продолжается вспышка вирусного гепатита А в Николаевской области, где по состоянию на 5 января 2018 года заболело 47 человек, из которых 38 были госпитализированы, в том числе шестеро детей. При этом в двух случаях заболеваний отмечено тяжелое течение инфекции", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Эпидемиологическое расследование и исследования питьевой воды в Николаевской области продолжаются. В связи с этим Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу и просит учитывать информацию об ухудшении эпидемиологической ситуации при планировании поездок.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в российском надзорном ведомстве предупреждали об ухудшении ситуации с корью в европейских странах и на Украине.