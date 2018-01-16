Бизнесмен из Тюмени наказан в Перми за поставку в больницы просроченного детского питания

В Перми бизнесмен из Тюмени наказан за кражу бюджетных денег – он поставлял в больницы края просроченное детское питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Предприниматель оштрафован на 200 тыс. руб.

Напомним, с 3 марта по 17 августа 2016 г. бизнесмен заключил контракты с больницами Чусового, Добрянки, Александровска, Кизела и села Орда на поставку сухих быстрорастворимых молочных каш для детей раннего возраста. В июне 2016 г., зная, что срок годности каш истекает в сентябре, он все-таки решил исполнить условия контракта и отправить их в больницы. Хотя срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6-10 месяцев. В итоге в клиники поступило 6 тыс. 276 упаковок просроченного питания, за которые бизнесмен незаконно получил из бюджета 247 тыс. руб.