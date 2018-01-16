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Бизнесмен из Тюмени наказан в Перми за поставку в больницы просроченного детского питания
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суд, молоток (2015) | Фото:

В Перми бизнесмен из Тюмени наказан за кражу бюджетных денег – он поставлял в больницы края просроченное детское питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Напомним, с 3 марта по 17 августа 2016 г. бизнесмен заключил контракты с больницами Чусового, Добрянки, Александровска, Кизела и села Орда на поставку сухих быстрорастворимых молочных каш для детей раннего возраста. В июне 2016 г., зная, что срок годности каш истекает в сентябре, он все-таки решил исполнить условия контракта и отправить их в больницы. Хотя срок годности на момент поставки должен составлять не менее 6-10 месяцев. В итоге в клиники поступило 6 тыс. 276 упаковок просроченного питания, за которые бизнесмен незаконно получил из бюджета 247 тыс. руб.

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16.01.2018 08:12 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:12 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.12.2017 12:59 Мск
Тюменский предприниматель поставлял просроченное детское питание в больницы Прикамья








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Бизнесмен из Тюмени наказан в Перми за поставку в больницы просроченного детского питания
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