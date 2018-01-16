Министр образования Ольга Васильева вылетела в Пермь после резни в Пермской школе

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева сегодня прибывает в Пермь для выяснения причин инцидента в школе №127, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого министерства образования.

"Все встречи и совещания будут закрытыми. Пресс-подход и пресс-конференции не планируются", - сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС, в Пермь министр летит по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, в качестве руководителя специальной рабочей группы, созданной для выяснения причин и обстоятельств инцидента в школе №127 в Перми.

Как сообщало Накануне.RU, по факту нападения в школе №127 возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц". Оба подростка, проникшие в школу с ножами, задержаны. Один из них стоял на учете в психдиспансере.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - отметила Петренко.

Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Учитель и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.

Также в Пермь прибыла детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она назвала эвакуационные действия сотрудников школы №127 в Перми, где произошла поножовщина, "хаотичными и нелогичными".