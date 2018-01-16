Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников пермской школы, где произошла трагедия

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала эвакуационные действия сотрудников школы N127 в Перми, где произошло ЧП с 15 пострадавшими, "хаотичными и нелогичными".

По ее словам, алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан чётко.

"После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтроллируемым (...) Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне", - приводит слова детского омбудсмена "Интерфакс".

Кузнецова отметила, что поведение сотрудников школы было "хаотичным" и "нелогичным". Вместе с тем она высоко оценила работу бригад "скорой помощи".

Напомним, после нападения на детей, уполномоченный по правам ребенка вылетела в Пермь. Вчера она посетила пострадавших в больнице, затем приняла участие в совещании с представителями краевого управления СКР, прокуратуры и минобра Прикамья.

Как сообщало Накануне.RU, вице-премьер РФ Ольга Голодец не исключила, что после ЧП в Перми меры безопасности в школах могут быть пересмотрены.