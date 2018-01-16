"Левада-центр" перестал публиковать данные опросов о выборах президента

Левада-центр после старта президентской кампании прекратил публиковать данные своих опросов, касающихся выборов. Об этом газете "Ведомости" сообщил директор центра Лев Гудков.



Он пояснил, сами опросы будут проводиться, но результаты публиковаться не будут. Гудков отметил, что это связано с тем, что Левада-центр был признан иностранных агентом. По избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае организации грозят штрафы и даже закрытие.



​Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу "Ведомостей" прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов Левада-центра, сообщил лишь, что для анализа электоральных данных "используются данные существующих центров".

Минюст России включил Левада-центр в реестр НКО-иноагентов в начале сентября 2016 года во время кампании по выборам в Госдуму. Ранее организацию требовали проверить из-за якобы "заказов Минобороны США".

Стоит также отметить, что директор "Левада-центра" Лев Гудков выступал в "Ельцин-центре".