"Они чай пьют". В Кургане четвертый день без горячей и холодной воды сидят жители 18 домов

В Кургане жители 18 жилых домов и детский сад еще в минувшую субботу остались без холодной и горячей воды - на сетях по адресу Орлова, 6 произошла крупная коммунальная авария.

Под отключение попали адреса:

- ул.Куйбышева, 116а, 118, 120а, т/п24

- ул.Орлова, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 5, т/п №76

- ул.Блюхера, 6, 22, 2, детский сад №20

- ул.Сибирская, 46, 48, 58.

В "Водном союзе" Накануне.RU сообщили, что работы закончатся 15 января, однако аварию не устранили - более того, ремонтная бригада решила не работать ночью и покинула аварийный объект.

"Мы звонили им вечером 15 числа, диспетчер сказала, что бригада будет работать непрерывно до тех пор, пока не сделают. Но они уехали, бросили дела. Они и днем работали шаляй-валяй, полтора часа утром до 12.00 что-то поделали, потом ушли пить чай больше чем на час. Вернулись во втором часу, я им говорю - вы где ходите, они мне: а у нас обед. Вот так они и работают - полтора часа до обеда да два-три после, и уезжают, а мы четвертые сутки без воды сидим. Нет ни горячей, ни холодной - не вымыться, не приготовить еду, дома не убрать, а если дети маленькие - это вообще хоть к друзьям уезжай", - сообщила Накануне.RU жительница дома №5 на улице Орлова Елена Возжина.