Солистка The Cranberries скончалась в возрасте 46 лет: полиция считает ее смерть "необъяснимой"

Лондонская полиция рассматривает внезапную смерть солистки известной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан как "необъяснимую".

Полицию вызвали в понедельник в отель в Вестминстере в 9.05 утра по местному времени (12.05 мск). Врачи констатировали смерть О'Риордан на месте. Кончина певицы пока рассматривается как "необъяснимая", следствие продолжается, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал RTE.

Солистка The Cranberries скончалась в понедельник в Лондоне в возрасте 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в столице Великобритании для участия в звукозаписи. Долорес О'Риордан присоединилась к коллективу в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру.