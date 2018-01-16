Российские авиакомпании сократят чартерные программы

Четыре крупнейшие российские чартерные авиакомпании 29 декабря получили от Росавиации телеграммы с требованием сократить программу чартерных полетов в период 10–31 января.

Достоверность подтвердили четыре менеджера авиакомпаний. От "Азур эйр", Nordwind и "Икара" требуется сократить программу на 30%, от "Роял флайт" – на 20%. Рабочая группа Росавиации по анализу оборота судов выявила, что программы перевозчиков не соответствуют резерву авиалайнеров [должны вывозить пассажиров в случае поломок основного парка]. Рабочая группа была создана после краха в конце сентября 2017 года "ВИМ-авиа", чтобы контролировать, имеют ли перевозчики ресурс для исполнения обязательств.

Как говорят информированные источники, Росавиация еще в декабре утвердила чартерные программы до 14 января, поэтому перевозчики пока ничего не сократили.

12 января ведомство напомнила телеграммами свои требования и предупредила: с 21 января она сократит полетные программы сама.

"Если сократить программы, то кто будет вывозить туристов? У всех четырех перевозчиков каждый момент находятся за рубежом около 40 000 туристов", – говорит собеседник газеты "Ведомости".

Программы этих перевозчиков требуют коррекции, чтобы не допустить длительных задержек или отмен рейсов – и авиакомпании были своевременно информированы, настаивает представитель Росавиации. Эффективность решений подтверждена новогодними чартерными перевозками, считает он: прошли без задержек.

Напомним, проблемы "ВИМ-Авиа" обнаружились летом 2017 года, когда авиакомпания практически сорвала чартерную программу. Полетные направления были распределены между другими перевозчиками, в том числе зарубежными. Осенью ситуация повторилась, после чего было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании. Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей.