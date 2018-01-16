Жительница Югры "подарила" мошеннику более 120 тысяч рублей

Жительница Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа лишилась крупной суммы денег.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД ХМАО, 42-летняя женщина разместила свое объявление о продаже дома на одном из сайтов. На объявление откликнулся мужчина, который пообещал предоплату в размере 100 тыс. руб. Злоумышленник попросил продиктовать номер банковской карты, а позже - позвонил и сообщил, что для денежного перевода ему необходимо, чтобы женщина подошла к банкомату и произвела некоторые манипуляции со своей банковской картой.

Выполнив все указания мошенника, женщина лишилась 121 тыс. руб. По факту мошенничества заведено уголовное дело.

Полицейские советуют местным жителям не выполнять никаких операций с банковскими картами по поручениям неизвестных, а также не передавать пин-коды и данные от банковских карт третьим лицам.