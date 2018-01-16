Жительница Тюменской области ограбила пенсионера-соседа

Полицейские Тюменской области задержали подозреваемую в хищении сбережений у пенсионера.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД региона, в правоохранительные органы села Ярково поступило сообщение о грабеже. По словам мужчины, у него похитили деньги. Подозреваемой оказалась 24-летняя безработная девушка.

Она зашла к своему соседу, чтобы в очередной раз попросить деньги в долг. Получив отказ, злоумышленница выхватила из нагрудного кармана рубашки пенсионера 9 тыс. руб. Вину в грабеже девушка признала полностью. Против нее заведено уголовное дело. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.