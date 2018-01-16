Чайные пакетики вызывают рак - ученые

Чай в пакетиках может быть опасен для здоровья.

По словам ученых, пакетированный чай почти не имеет ничего общего с чаем листовым. В пакетики кладут измельченные старые листья, которые успели накопить опасные для здоровья соединения - фториды, содержащиеся в почве. Эти ядовитые вещества способны навредить почкам и костям.

Кроме того, бумагу для чайных пакетиков отбеливают хлором, который, растворяясь в воде, попадает в организм человека, оказывая пагубное воздействие. Также в пакетиках может содержаться опасный пестицид эпихлоргидрин, вызывающий бесплодие и даже рак.

Пакеты в виде пирамидок делают из нейлона или пластика, а эти материалы выделяют токсичные вещества. Перед упаковкой чай не промывают, поэтому все пестициды, которыми обрабатывали растения, оказываются в желудке у любителя напитка.

Еще одна опасность: в чайные пакетики упаковывают слишком мелкие листья и чайную пыль, поэтому производители добавляют туда ароматизаторы и улучшители вкуса, чтобы заваренный чай хоть немного походил на настоящий, сообщает сайт Утро.ру.