В Грозном ответили на запрет Кадырову посещать Литву

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал пустышкой решение Вильнюса о включении Рамзана Кадырова в список россиян, которым запрещен въезд в Литву.

По его словам, эта страна Кадырова никогда не интересовала. "Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства", — сказал Каримов.

Парламент Литвы в ноябре 2017 года принял закон, аналогичный "закону Магнитского". Документ запрещает въезд в республику иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Закон вступил в силу в январе 2018 года. В опубликованном 15 января департаментом миграции Литвы списке из 49 россиян, в частности, значится фамилия Кадырова, сообщает РИА "Новости".