КНДР направит 140 музыкантов на Олимпиаду в Пхенчхан

Северная Корея направит 140 музыкантов из оркестра Самджун для выступления на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане.

Договоренность об этом была достигнута в ходе двусторонних переговоров. Всего планируется визит в Южную Корею двух творческих групп из КНДР. Также должны приехать участники творческого коллектива, которые выступят в Сеуле и Канныне.

Теперь сторонам необходимо обсудить технические стороны — вопрос об оборудовании, его доставке и установке на южнокорейских площадках. Кроме того, Сеул должен предоставить северокорейским гостям максимальные условия безопасности, сообщает РБК.

Напомним, 9 января КНДР и Южная Корея начали переговоры о путях улучшения отношений и о возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом Сеул предложил КНДР как можно скорее возобновить диалог о денуклеаризации полуострова.

3 января Ким Чен Ын отдал приказ начать переговоры с южнокорейским руководством через "горячую линию". Данное мероприятие состоялось в тот же день посредством спецсвязи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.