Зачинщик пермской школьной трагедии состоял на учете, "по нему было много вопросов". Новые подробности

Один из зачинщиков поножовщины в пермской школе состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

"В отношении него было много вопросов... Судя по информации, которая имеется у меня, по крайней мере один из парней давно уже кричал о том, что ему нужна помощь специалистов, психологов и не только", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что пригласила педагогов с тем, чтобы узнать, сообщали ли они о нарушениях в поведении учеников, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, по факту нападения в школе №127 возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц". Оба подростка, проникшие в школу с ножами, задержаны. Один из них стоял на учете в психдиспансере.

"В рамках расследования уголовного дела следователю ГСУ СК России, который направлен в Пермский край, дано указание установить не только обстоятельства и мотивы произошедшего, но и причины и условия, ему предшествовавшие. Также в ходе следствия будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - отметила Петренко.

Пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы. Учитель и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.