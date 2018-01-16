Путин поручил обеспечить возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году

Президент Владимир Путин поручил совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым совместно с Центробанком и АИЖК обеспечить возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году.

Срок исполнения данного поручения - 1 марта 2018 года. Также поручено увеличить рост количества семей, ежегодно берущих ипотеку, с 850 тыс. в 2016 году до 2 млн в 2025 году. Кроме того, президент поручил увеличить объем строительства жилья до 120 млн кв. м в год к 2025 году.

Одобренные приоритеты включают, в том числе, повышение доступности ипотеки для граждан, в том числе для молодых семей, формирование ликвидного рынка ипотечных ценных бумаг, совершенствование нормативных и экономических механизмов, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, к моменту завершения в 2022 году программы субсидирования ипотеки для семей с детьми процентная ставка может опуститься до 6% годовых.