Российские регионы получили первые средства на выплаты при рождении первого ребенка

В регионы перечислены первые средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, на которые в текущем году смогут рассчитывать более 330 тыс. семей.

Как сообщил министр труда и социального развития России Максим Топилин, общий объем средств из федерального бюджета в 2018 году составит около 21,4 млрд руб. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка равна величине регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.

Для получения выплаты должны быть соблюдены следующие требования: ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином РФ. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в том, или ином регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в конце 2017 года был принят новый пакет государственных мер по поддержке демографии, который включает и новую выплату - по рождению первого ребенка для семей с невысоким средним доходом на одного человека.