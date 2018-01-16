Российские регионы получили первые средства на выплаты при рождении первого ребенка

в этот день
16.01.18
01:46
В Екб.03:46
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
Главное
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 38

Российские регионы получили первые средства на выплаты при рождении первого ребенка
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

пособие, дети, ребенок, выплаты, деньги, субсидии (2016) | Фото: uvuo.ru

В регионы перечислены первые средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, на которые в текущем году смогут рассчитывать более 330 тыс. семей.
Читайте также:

Как сообщил министр труда и социального развития России Максим Топилин, общий объем средств из федерального бюджета в 2018 году составит около 21,4 млрд руб. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка равна величине регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.

Для получения выплаты должны быть соблюдены следующие требования: ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года и является гражданином РФ. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в том, или ином регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в конце 2017 года был принят новый пакет государственных мер по поддержке демографии, который включает и новую выплату - по рождению первого ребенка для семей с невысоким средним доходом на одного человека.

Другие новости по темам: выплаты, рождение ребенка, рождаемость
16.01.2018 01:00 Мск | Денис Линов
03:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Российские регионы получили первые средства на выплаты при рождении первого ребенка
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+