Минобороны РФ: Российские Ту-160 сопровождали истребители Бельгии и Британии

Истребители ВВС Великобритании и Бельгии сопровождали два российских стратегических ракетоносца Ту-160, которые выполняли плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, полет длился 13 часов. За это время экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. На отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.

Авиационное сопровождение российских самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей МиГ-31.

Как отметили в российском военном ведомстве, все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств.