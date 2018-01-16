Курс юаня достиг максимума за два года благодаря Германии

в этот день
16.01.18
14:00
В Екб.16:00
Путину пообещали рост ВВП в 2018 году в 2,5%
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Главное
Верховная рада отклонила признание ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


Гоша Рубчинский в "Ельцин-центре" – элитарный показ мод или дремучий провинциализм? На мероприятие собрался столичный бомонд, а вот местную элитку не пустили, предложив наблюдать за моделями лишь через трансляцию плохого качества. На что те, конечно, обиделись. Впрочем, как пишут СМИ, сам показ был и без того необычным – бритые модели сталкивались локтями, игнорировали подиум, а в конце пели "Прощай, Америка".
16.01.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 99



Новости
16.01.2018 09:14 Мск (11:14 Екб)
экономика | За рубежом
Курс юаня достиг максимума за два года благодаря Германии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

юань, доллар (2017) | Фото: Gurutrade.ru

Курс китайского юаня достиг максимума за последние 25 месяцев. Как передаёт гонконгская South China Morning Post, валюта КНР укрепилась после того, как Центробанк Германии включил юань в свои международные резервы. Такое решение свидетельствует об устойчивом росте доверия европейских финансовых структур к юаню. В июне прошлого года на 500 млн евро приобрёл юаней Европейский центральный банк.
Читайте также:

Накануне юань вырос на 0,67% и торгуется 6,4319 к доллару. Это самый высокий курс китайской валюты с декабря 2015 г. За последний месяц курс юаня вырос на 1,1%. В то же время рост продемонстрировали и другие азиатские валюты, сильнее всего (на 2,3%) укрепился малазийский ринггит.

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что решение бундесбанка не стало сенсацией. Юань давно уже присутствует в международных резервах многих стран, хотя нигде нет точной информации, сколько центральных банков включили юань в свои портфели. "Я встречал экспертные оценки, что в 30-40 центральных банков мира, поэтому, честно говоря, думаю, что и у бундесбанка, быть может, есть какие-то суммы юаня. Но, видимо, он до последнего момента тянул, а сейчас решил сделать этот символический шаг. Но ни в одном центральном банке мира юань не занимает сколь-нибудь серьёзного удельного веса, скажем, ЦБ РФ периодически даёт информацию о валютной структуре своих резервов, на юань приходится 0,5%", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что юань пока рано считать резервной валютой: "Де-юре, да, вы знаете, что осенью 2015 г. МВФ принял решение о том, что юань будет входить в корзину специальных прав заимствования, и он получил, соответственно, статус резервной валюты. Но между юридическим и реальным статусом дистанция достаточно большого размера".

Что касается валютного курса, то, как отметил Валентин Катасонов, здесь причина в действиях не Китая, а Соединённых Штатов. Целый ряд факторов приводит к тому, что американский доллар слабеет по отношению к другим валютам, в том числе и к российскому рублю.

Экономист, член Генсовета "Партии Дела" Андрей Паршев отмечает, что процесс превращения юаня в мировую валюту идет уже достаточно давно. Пока ему препятствует, скорее, внутренняя позиция Китая, а не признание со стороны мирового сообщества. Сейчас Китай сам тормозит процесс вывоза валюты в наличной и безналичной форме за границу и, по мнению эксперта, только поэтому размеры резервов в юанях ещё не достигли каких-то более высоких значений.

Это отражает даже не статус валюты как таковой, а экономики страны.

"Просто объявление некоей валюты мировой невозможно, необходимо, чтобы под этим был некий экономический базис. Доллар и, хотя об этом мало кто помнит, английский фунт стерлингов получили статус мировых резервных валют на основе Бреттон-Вудских соглашений после Второй мировой войны. В конце Второй мировой войны Америка обеспечивала 50% общемирового валового продукта, поэтому доллар и стал вполне заслуженно резервной валютой. Сейчас постепенно ситуация сдвигается в другую сторону. Фактически, по продукту Китай Америку уже обогнал, если учитывать непосредственно материальное производство, но уступает иногда в некоторых нематериальных областях, где американцы пока ещё держат первенство", - объясняет член Генсовета "Партии дела".

Другие новости по темам: Юань, центробанк, бундесбанк, резервная валюта, Валентин Катасонов, Андрей Паршев
16.01.2018 09:14 Мск | Павел Мартынов
11:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter






читать комментарии (1)
Добавить комментарий:

Курс юаня достиг максимума за два года благодаря Германии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+