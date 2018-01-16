Курс юаня достиг максимума за два года благодаря Германии

Курс китайского юаня достиг максимума за последние 25 месяцев. Как передаёт гонконгская South China Morning Post, валюта КНР укрепилась после того, как Центробанк Германии включил юань в свои международные резервы. Такое решение свидетельствует об устойчивом росте доверия европейских финансовых структур к юаню. В июне прошлого года на 500 млн евро приобрёл юаней Европейский центральный банк.

Накануне юань вырос на 0,67% и торгуется 6,4319 к доллару. Это самый высокий курс китайской валюты с декабря 2015 г. За последний месяц курс юаня вырос на 1,1%. В то же время рост продемонстрировали и другие азиатские валюты, сильнее всего (на 2,3%) укрепился малазийский ринггит.

Доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин Катасонов считает, что решение бундесбанка не стало сенсацией. Юань давно уже присутствует в международных резервах многих стран, хотя нигде нет точной информации, сколько центральных банков включили юань в свои портфели. "Я встречал экспертные оценки, что в 30-40 центральных банков мира, поэтому, честно говоря, думаю, что и у бундесбанка, быть может, есть какие-то суммы юаня. Но, видимо, он до последнего момента тянул, а сейчас решил сделать этот символический шаг. Но ни в одном центральном банке мира юань не занимает сколь-нибудь серьёзного удельного веса, скажем, ЦБ РФ периодически даёт информацию о валютной структуре своих резервов, на юань приходится 0,5%", - отметил эксперт.

Он также рассказал, что юань пока рано считать резервной валютой: "Де-юре, да, вы знаете, что осенью 2015 г. МВФ принял решение о том, что юань будет входить в корзину специальных прав заимствования, и он получил, соответственно, статус резервной валюты. Но между юридическим и реальным статусом дистанция достаточно большого размера".

Что касается валютного курса, то, как отметил Валентин Катасонов, здесь причина в действиях не Китая, а Соединённых Штатов. Целый ряд факторов приводит к тому, что американский доллар слабеет по отношению к другим валютам, в том числе и к российскому рублю.

Экономист, член Генсовета "Партии Дела" Андрей Паршев отмечает, что процесс превращения юаня в мировую валюту идет уже достаточно давно. Пока ему препятствует, скорее, внутренняя позиция Китая, а не признание со стороны мирового сообщества. Сейчас Китай сам тормозит процесс вывоза валюты в наличной и безналичной форме за границу и, по мнению эксперта, только поэтому размеры резервов в юанях ещё не достигли каких-то более высоких значений.

Это отражает даже не статус валюты как таковой, а экономики страны.

"Просто объявление некоей валюты мировой невозможно, необходимо, чтобы под этим был некий экономический базис. Доллар и, хотя об этом мало кто помнит, английский фунт стерлингов получили статус мировых резервных валют на основе Бреттон-Вудских соглашений после Второй мировой войны. В конце Второй мировой войны Америка обеспечивала 50% общемирового валового продукта, поэтому доллар и стал вполне заслуженно резервной валютой. Сейчас постепенно ситуация сдвигается в другую сторону. Фактически, по продукту Китай Америку уже обогнал, если учитывать непосредственно материальное производство, но уступает иногда в некоторых нематериальных областях, где американцы пока ещё держат первенство", - объясняет член Генсовета "Партии дела".