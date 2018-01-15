Вексельберг получил аэропорт Нового Уренгоя

в этот день
16.01.18
01:48
В Екб.03:48
"За жестокое обращение с животными дают больше, чем за смерть в ДТП 10 юных спортсменов"
"Никакой драки не было, целью были дети", - мать ученицы пермской школы
Глава Ростехнадзора Зауралья после скандала с Титовым поменял работу
Главное
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки

Тема дня
"Святые мощи Ленина". Перед выборами Путин решил вспомнить о "примирении" Владимир Путин, рассуждая перед камерами журналистов на съемках фильма про Валаам, позволил себе высказать мнение, что хранение святых мощей и существование Мавзолея с Лениным – вещи одного порядка, да и в целом коммунисты руководствовались библейскими истинами.
15.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Несуществующие сады и гастарбайтеры? Как на самом деле выглядит совхоз Грудинина Главный офис предприятия Грудинина – скромное здание, обшитое пластиком по моде начала нулевых. Зато рядом возвышается огромный пряничный замок. Это детский сад. Один из двух в поселке. Такое соседство наглядно демонстрирует приоритеты директора.
28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жириновский устроил дебош в прямом телеэфире и обещал массовые убийства
Ротенберги вывели "Газпром бурение" из офшоров
Дождались: ПФР стал отказывать россиянам в получении пенсий
В Москве в новогодние праздники снесли фасад фабрики "Рот-Фронт"
В Госдуме предложили присваивать россиянам номера при рождении
Крупные российские бизнесмены и миллиардеры стали гражданами Мальты
Преподаватель УрФУ, "разнесший" элиту из 90-х: "Соловьев на меня пока не выходил"
Зауральские педагоги вновь обратились к Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации с невыплатой надбавок
Голосование
По-Вашему, что послужило причиной резни в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал о резне


Результаты 38

Вексельберг получил аэропорт Нового Уренгоя
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

аэропорт Нового Уренгоя (2017) | Фото: Накануне.RU

Модернизацией аэропорта Нового Уренгоя займется "Уренгойаэроинвест", входящее в холдинг "Аэропорты регионов". Структура ГК Ренова Виктора Вексельберга стала победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Предложения обоих участников полностью соответствовали положениям конкурса, отметил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Но "Аэропорты регионов" предложили более выгодные условия.

"На реконструкцию взлётно-посадочной полосы округ был готов предоставить капитальный грант в размере до 3 млрд руб. Один из участников конкурса оценил необходимую ему сумму чуть меньше, чем в 2 млрд руб., второй – холдинг "Аэропорты регионов" - вообще отказался от капитального гранта, то есть, проведёт реконструкцию полностью за свои средства. Также, в соответствии с предложением победившего инвестора, округ не понесёт никаких затрат в плане эксплуатационных платежей и финансово выиграет максимально", - рассказал Артюхов.

Также инвестор предложил большую площадь обслуживания пассажиров, чем планировалось: минимально округ оценивал её в 3 750 квадратных метров, а частный инвестор готов обеспечить 8 900 квадратных метров.

Следующий этап, предваряющий подписание соглашения округа с частным инвестором, - проведение переговоров между сторонами, которые запланированы на февраль-март, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Затем состоится подписание соглашения и передача операционной деятельности аэропорта частному инвестору. Ожидается, что работы по реконструкции начнутся до конца этого года. Обязательные условия заключения договора концессии со стороны округа – сохранение рабочих мест без ухудшения условий труда для всех сотрудников аэропорта и продолжение его бесперебойной работы в период реконструкции.

Другие новости по темам: Новый Уренгой, аэропорт Нового Уренгоя, Аэропорты регионов, Виктор Вексельберг
15.01.2018 19:40 Мск | Новый Уренгой | информационная служба Накануне.RU
21:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.12.2017 08:48 Мск
Аэропорт Нового Уренгоя может получить "Ренова"

Ранее 18.12.2017 12:40 Мск
Структуры Троценко и Вексельберга представили проекты реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Ранее 06.09.2017 15:40 Мск
Троценко и Вексельберг сразятся за ямальский аэропорт

Ранее 26.07.2017 09:17 Мск
Власти Ямала ищут инвестора для модернизации аэропорта в Новом Уренгое








Добавить комментарий:

Вексельберг получил аэропорт Нового Уренгоя
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров


Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+