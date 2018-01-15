Вексельберг получил аэропорт Нового Уренгоя

Модернизацией аэропорта Нового Уренгоя займется "Уренгойаэроинвест", входящее в холдинг "Аэропорты регионов". Структура ГК Ренова Виктора Вексельберга стала победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Предложения обоих участников полностью соответствовали положениям конкурса, отметил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. Но "Аэропорты регионов" предложили более выгодные условия.

"На реконструкцию взлётно-посадочной полосы округ был готов предоставить капитальный грант в размере до 3 млрд руб. Один из участников конкурса оценил необходимую ему сумму чуть меньше, чем в 2 млрд руб., второй – холдинг "Аэропорты регионов" - вообще отказался от капитального гранта, то есть, проведёт реконструкцию полностью за свои средства. Также, в соответствии с предложением победившего инвестора, округ не понесёт никаких затрат в плане эксплуатационных платежей и финансово выиграет максимально", - рассказал Артюхов.

Также инвестор предложил большую площадь обслуживания пассажиров, чем планировалось: минимально округ оценивал её в 3 750 квадратных метров, а частный инвестор готов обеспечить 8 900 квадратных метров.

Следующий этап, предваряющий подписание соглашения округа с частным инвестором, - проведение переговоров между сторонами, которые запланированы на февраль-март, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона. Затем состоится подписание соглашения и передача операционной деятельности аэропорта частному инвестору. Ожидается, что работы по реконструкции начнутся до конца этого года. Обязательные условия заключения договора концессии со стороны округа – сохранение рабочих мест без ухудшения условий труда для всех сотрудников аэропорта и продолжение его бесперебойной работы в период реконструкции.