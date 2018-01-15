Госслужащим ДНР временно запрещен выезд на Украину

Госслужащим ДНР временно запрещен выезд на территорию Украины. Соответствующий указ главы ДНР Александра Захарченко был обнародован во вторник, Как передает корреспондент Накануне.RU. Причиной указано увеличение количества случаев вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, которых под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР.

"Только за 2017 год МГБ ДНР по подозрению в шпионаже и государственной измене выявлено и задержано 246 лиц, из них 148 — сотрудники государственной сферы ДНР, каждый из которых был завербован представителями украинских спецслужб под угрозами расправы над ними, членами их семей или пытками. Кроме того, среди граждан, переданных ДНР в рамках обмена пленными, также присутствуют работники государственных предприятий ДНР, отказавшиеся от сотрудничества со спецслужбами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы МГБ ДНР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2016 году МГБ ДНР раскрыло случай вербовки СБУ детей Донбасса.