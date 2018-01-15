Зюганов пожаловался Путину на необъективное освещение в СМИ кампании Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на необъективное освещение кампании кандидата в президенты РФ от партии Павла Грудинина в эфире телеканалов. Письмо направлено президенту РФ Владимиру Путину, Зюганов просит его предотвратить использование телеэфира для контрпропаганды.

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По утверждению лидера КПРФ, "целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать". "Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать ", - приводит письмо "Интерфакс".

"Считаем, что подобное использование телеэфира для контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом. Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции", - отмечается в письме.

Письмо направлено также в адрес председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Эллы Памфиловой и руководителям Первого канала и ВГТРК.

Как сообщало Накануне.RU, по данным ВЦИОМ, Павел Грудинин занимает второе место по предпочтениям россиян.