СМИ: Алексей Ананьев вернулся в Россию

Один из основных владельцев и председатель совета директоров попавшего под санацию "Промсвязьбанка" Алексей Ананьев вернулся в Россию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену. Эту информацию подтвердил партнер ИТ-компании "Техносерв" (входит в Promsvyaz Capital B.V.), которую возглавляет Алексей Ананьев. "Вероятно, Алексей Ананьев приехал в Москву для переговоров по "Возрождению", — добавил его знакомый.

Источник агентства утверждает, что старт корпоративным процедурам по подготовке к смене собственников банка "Возрождение" должен быть дан на этой неделе.

Напомним, первым отъезд из России подтвердил Дмитрий Ананьев. Он утверждал, что давно планировал поездку и не она никак не связана с проблемами в банке. Младший брат, по данным РБК, уехал через несколько дней.