Светлана Денисова призвала СМИ не гнаться за сенсациями в освещении школьной трагедии

Уполномоченный по правам ребенка в Прикамье Светлана Денисова назвала случившееся сегодня в пермской школе событием экстраординарным, но призвала не политизировать ситуацию, передает корреспондент Накануне.RU. Все обстоятельства и причины произошедшего выяснит следствие.

Светлана Денисова призвала СМИ не гнаться за сенсациями в освещении трагедии и не политизировать ситуацию: "Одни СМИ пытались раздобыть видео с места происшествия, другие публиковали испачканные кровью полы в школе, третьи в это время уже запускали голосование на предмет того, кто виноват, четвертые и вовсе пытались связать произошедшее с именам отдельных политиков".

При этом уполномоченная по правам ребенка отметила, что "случившееся показало, что системы безопасности в школах не такие надежные, как мы все думали".

Светлана Денисова призвала прежде, чем делать какие-либо выводы, дождаться результатов следствия: "Дискуссия, родившаяся вокруг этой трагедии, показывает, что серьезные проблемы есть и в нашем обществе: умеем ли мы сопереживать без того, чтобы делать самопиар, чтобы позволять себе высказываться без объективной информации? Я призываю всех — и журналистов, и блогеров, и политиков — дождаться хотя бы предварительных итогов расследования случившегося, разобраться, выяснить, что стало причиной такой подростковой жестокости. Тем более, что этим занимаются профессионалы: опытные следователи, психологи, подключились и мы, правозащитники. Уверена, что скоро мы узнаем реальные причины произошедшего, и все — родители, власть и общество в целом сделают выводы".