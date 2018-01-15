Глава Перми предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей "группы риска"

Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил создать механизм контроля в соцсетях за детьми "групп риска", а также из семей в социально опасном положении. Предложение он озвучил на заседании оперативного штаба, где обсуждались меры усиления безопасности школ после ЧП в школе №127.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, в работе штаба приняла участие детский омбудсмен Светлана Денисова, прокурор города Андрей Назаров, представители других ведомств.

Как доложила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, с учениками и родителями школы № 127 ведется психологическая работа. В ближайшие дни в каждой школе, в каждом классе будет организовано специальное родительское собрание, где будет проводиться разъяснительная работа с родителями.

Глава администрации отметил, что контролировать поведение детей необходимо вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами.

"Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача – сделать выводы из случившегося, и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем", - подчеркнул глава города.

Светлана Денисова отметила, что решение проверить все частные охранные предприятия, работающие в учреждениях соцферы Перми, - абсолютно правильное. Она считает, что речь должна идти о проверке должностных инструкций охранников, и усилении контроля за исполнением этих инструкций.

Как сообщало Накануне.RU, по факту нападения в школе №127 возбуждено уголовное дело статье "покушение на убийство двух и более лиц". Оба подростка, проникшие в школу с ножами, задержаны. Один из них стоял на учете в психдиспансере. Дело передано на расследование в ГСУ СК России.