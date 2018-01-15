Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить

По итогам расследования инцидента в Перми может быть принято решение об усилении мер безопасности в учебных заведениях, сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

По ее словам, будет полный разбор ЧП.

"С таким вопиющим инцидентом мы не сталкивались ни разу. Здесь нужна очень серьезная работа. Такого не должно повториться. Мы сейчас детально разберемся с этим случаем для того, чтобы выработать меры, и мы их обсудим со всем гражданским сообществом", - цитирует "Интерфакс" слова Голодец, добавив, что сформирована рабочая группа во главе с министром образования.

Напомним, нападение на детей и педагогов совершили два несовершеннолетних пермяка. Один из них уже закончил эту школу, другой учится в ней. Пострадали 15 человек, один из них – педагог. Трое жертв находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Один из двух подозреваемых ранее состоял на учете у психиатра.

После ЧП губернатор Пермского края Максим Решетников поручил ужесточить требования к охранным предприятиям, которые подают заявки на охрану школ.