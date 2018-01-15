Журналиста RT не пустили на брифинг в Елисейском дворце

Журналиста телеканала RT France не пустили в Елисейский дворец на брифинг пресс-секретаря французского лидера Эммануэля Макрона. Общение с прессой было посвящено предстоящей поездке французского лидера в Кале.

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По словам журналиста, он прибыл в Елисейский дворец, однако ему отказали в возможности посетить брифинг, отмечено на сайте RT.

"Я предъявил свою пресс-карту, меня спросили, в каком СМИ я работаю. И когда я ответил, что в RT, мне сказали, что я не журналист, а для того, чтобы пройти (на мероприятие. — RT), необходимо быть журналистом", — рассказал сотрудник RT.

При этом он подчеркнул, что к брифингу были допущены журналисты, которые заранее не подтверждали, что будут присутствовать на мероприятии.

"Нашим журналистам дважды за неделю отказал в аккредитации Елисейский дворец. Президенту Макрону, который вместо свободы слова защищает багет, советую внимательно перечитать Конституцию Франции", — сказала в ответ на это главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Напомним, ранее аккредитации в Конгрессе США лишился RT Americа.