Из общежития МГУ эвакуировано порядка 1,5 тысяч человек

Из общежития МГУ на юго-западе Москвы эвакуировано 1,5 тысячи человек. В здании произошло короткое замыкание, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Как уточнили в столичном главке МЧС, в здании произошло короткое замыкание без последующего горения. По информации ТАСС в помещении на 16 этаже замкнуло произошло короткое замыкание бытового электроприбора.