"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки

16 января в Москве стартует ежегодный Гайдаровский форум, тема которого звучит: "Россия и мир: цели и ценности". По словам организаторов, основная повестка мероприятия не будет посвящена экономике. С ней, как считает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, и так все понятно: она вступила в фазу роста. В центре внимания экспертов будут "вещи поважнее" – социально-гуманитарные темы. На сегодняшней пресс-конференции Владимир Мау сделал ряд принципиальных заявлений, из которых становится понятным отказ от экономической повестки в год президентских выборов.

"Часто название "Гайдаровский форум" вводит в заблуждение: из фамилии Гайдара следует, что форум либеральный и экономический. Но форум экспертный, а не экономический, хотя среди экспертов много экономистов. Программа форума не сводится к экономике, более того, мы это подчеркиваем, что хотим говорить о темах, не сводимых к экономике, с экономикой сейчас как раз более-менее понятно, это 10 лет назад, когда начинался глобальный кризис, было все непонятно, а сейчас с экономикой все понятно", – заявил Владимир Мау.

"Есть вещи поважнее экономики, – заявил организатор форма чуть ранее на РБК-ТВ. – Экономика вышла в сферу роста. Экономика вышла в позитивную сферу, но она пока не достигает тех уровней, которыми она должна бы развиваться, это, собственно, среднемировой и чуть выше".

Заявление ректора РАНХиГС требует проверки, уверен руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов. Российская экономика, действительно, в значительной мере адаптировалась к новым международным экономическим условиям, но это оживление омрачилось спадом показателей в ноябре-декабре прошлого года.

"Мау поторопился. Ожидать дальнейшего экономического оживления можно, однако зависеть это будет от того, как будет строиться государственная экономическая политика и развиваться международная экономическая ситуация. Если на мировом рынке начнется новое падение, например, цены на нефть пойдут вниз, это станет шоком для нашей экономики, хотя, может быть, не таким сильным, как шок 2014-2015 гг. Экономическая политика должна быть направлена на усиление протекционизма, это полностью противоречит линии гайдаровского сообщества, должно также усиливаться социальное государство и государство должно активно стимулировать потребление, что также противоречит догматам гайдаровской неолиберальной экономической школы", – пояснил Накануне.RU Василий Колташов.

Гайдаровский форум не несет ту идеологию, которую ему приписывают из-за имени Гайдара в названии, считает Владимир Мау.

И при этом признает, что цель форума – вовсе не в формировании стратегии развития. Мау убежден, что это "вредно и опасно". "С учетом технологической, интеллектуальной и иной динамики, выполненная стратегия есть пусть к катастрофе. Просто потому что ситуация изменится на следующий день после одобрения. Поэтому формирование стратегии и показателей, которые надо достичь – вещь крайне вредная и опасная", - сказал он.

Владимир Мау не согласился с тем, что резервный фонд "был раздербанен", а Фонду национального благосостояния (ФНБ), возможно, грозит та же участь.

"Я не понимаю, что "раздербанено". Фонд был израсходован на то, на что он и должен был быть израсходован – на компенсацию выпадающих доходов, – ответил Мау. – Задача была не повторить судьбу СССР, что и было сделано. Резервный фонд денежной системы Центробанка как раз не сократился, он наращивается. В 2009-2010 гг. он сократился, а сейчас благодаря мужественной политике ЦБ он медленно наращивается!"

Еще одно принципиальное заявление организатор Гайдаровского форума сделал, рассуждая о необходимости налоговой реформы. Изменения, по мнению Мау, не нужны. Прогрессивная система налогообложения, которую называют наиболее справедливой, тоже "вредна и опасна".

"Сложившуюся налоговую систему выгоднее сохранять, чем совершенствовать, потому что идеальной она не будет, а на постоянные изменения в Налоговом кодексе уже не хватит букв алфавита. Я всегда был и буду противником прогрессивной шкалы налогообложения, потому что не вижу в ней никакого смысла. Я считаю, что налоговая система не должны быть инструментом политического манипулирования. А единственным аргументом, который используют сторонники прогрессивной шкалы – это то, что такая система выглядит более справедливо", – заявил Владимир Мау.

Налоговая реформа нам необходима, но не в том направлении, по которому вели преобразования либерал-экономистов последние 20 лет, уверен Василий Колташов. Судя по высказываниям организатора Гайдаровского форма, это экспертное сообщество иной путь экономического роста не приемлет.

"Прогрессивная шкала налогов нам необходима вместе со сменой налога на добавленную стоимость, чтобы ослабить давление на производителей. Нужна серьезная налоговая реформа. Прогрессивный налог на доходы должен начисляться вместе с уверенным налогом на прибыль компаний, но там чтобы личные доходы облагались беспощадно и с возрастающей ставкой, чтобы пресечь постоянный вывод денег из компаний, потому что у нас топ-менеджеры, акционеры просто грабят компании, при помощи своих менеджерских позиций", – добавил экономист.

Не так давно Владимир Путин обозначил путь новых экономических реформ: он попросил Правительство (пока в неофициальной форме) просчитать увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру после выборов. Но, вероятно, эксперты Гайдаровского форума, в числе которых председатель кабмина Дмитрий Медведев, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, эксперты Высшей школы экономики, не собираются искать пути решения этой задачи. Зачем высказывать несогласие с президентом накануне выборов, когда можно назвать форум неэкономическим?

"Традиционно представители Правительства говорят, что денег нет и не будет. Искренняя позиция Гайдаровского форма в том, что "верхи" не должны ничего давать "низам", а, наоборот, должны забирать у них. Но с такой повесткой невозможно управлять страной в новых исторических условиях, поэтому я не жду от этого форума ничего. В крайнем случае, они просто поговорят. Вряд ли они будут оспаривать политику президента, говорить, что Путин предлагает абсурдные неуместные вещи, которые высокоуважаемые господа из гайдаровского сообщества считают глупостью, потому что они умные и понимают, что людям надо, чтобы у них повышали тарифы, поднимали налоги и сокращали социальные расходы. Вот такого они говорить там не будут. Я полагаю, что будет тишайший Гайдаровский форум, где будет сказано наименьшее количество гадких предложений для экономики и общества, просто чтобы не портить президенту кампанию", – заключил Василий Колташов.