В ДНР после отключения украинской мобильной связи массово переходят на местный оператор "Феникс"

ДНР пятый день не работает связь мобильного оператора "МТС-Украина" ("Vodafonе"). Причиной стал обрыв канала связи в районе Еленовки на территории, захваченной ВСУ. В связи с этим возник ажиотажный спрос на стартовые пакеты республиканского оператора связи "Феникс". По словам министра связи Виктора Яценко, за четыре дня продано порядка 50 тысяч стартовых пакетов "Феникса", притом что за два года его абонентами стали 625 тысяч человек при населении ДНР 2,3 млн.

По словам Яценко, имеющиеся запасы стартовых пакетов должны покрыть потребности покупателей до конца недели, затем в почтовые отделения поступит еще 100 тысяч сим-карт. В условиях резко возросшей нагрузки на мобильную сеть связь работает с перебоями. Решить проблему перегрузки связи в Донецке планируют в течение месяца, заявил Яценко.

Глава ДНР Александр Захарченко расценил отключение украинской мобильной связи как новый виток информационной войны Киева против Донбасса. По его словам, очередная попытка украинской власти "задушить" ДНР закончится провалом, как и все предыдущие.

12 января из ДНР стало возможным звонить на украинские номера, однако это делается через одну из европейских стран, поскольку Украина блокирует возможность прямых звонков с "Феникса". В связи с этим стоимость минуты разговора составляет 10 рублей, в то время как на все российские номера - 5 рублей.

В сложившихся условиях республиканским ГП "Комтел" предоставлена возможность осуществлять бесплатные звонки со всех таксофонов, расположенных на территории ДНР, на все городские номера, номера "Феникса" и номера экстренных служб. Кроме того, все таксофоны принимают входящие звонки на свой номер, указанный на аппарате.

В настоящее время Украина не предпринимает никаких попыток восстановить связь в Донбассом. В ДНР для этого планируют использовать технологию радиомоста. Отметим, что стационарная связь между Украиной и Донбассом также была прекращена в марте 2017 года после национализации "Укртелекома" в ДНР и ЛНР.

"Феникс" начал работать в ДНР в тестовом режиме в июне 2015 года, полноценно - с февраля 2016 года.