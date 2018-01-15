В Кургане перед крещенскими купаниями на Тоболе будут наращивать лед

В Кургане после проверки регионального управления МЧС оказалось, что толщина льда на реке Тобол в запланированном месте проведения крещенских купаний 19 января недостаточна, об этом Накануне.RU сообщили в администрации города.

В данный момент толщина составляет 55 см, а для безопасного нахождения людей на льду и согласно всем нормативным документам она должна быть не менее 60 см.

Городские власти в связи с этим приняли решение искусственно увеличить толщину льда на участке, где будут вырезаны купели.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 19 января в праздник Крещения Господня в Кургане можно будет искупаться в двух купелях, их оборудуют по всем правилам на пляже "Бабьи пески". В остальных местах купание будет считаться несанкционированным и всю ответственность за возможные негативные последствия возьмут на себя сами верующие. Глава Курганской епархии митрополит Иосиф заявил, что считает купания на Крещение "светским мероприятием" и церковь не одобряет такие поступки.