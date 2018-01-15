На должность руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края претендуют четыре человека

Сегодня состоялся первый этап конкурса на замещение должности руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края. Во второй этап прошли четыре человека, сообщили Накануне.RU в управлении по работе с обращениями граждан.

Во второй тур прошли руководитель УК "Фемида" Станислав Зимин, и. о. руководителя фонда Дмитрий Баранов, начальник юридического отдела ООО "Д-Марк" (Тюмень) Николай Вторушин и главный инженер строительной компании "Пигмалион" Александр Головачев. Комиссия не допустила ко второму этапа конкурса Михаила Альметова, последним место работы которого был "Уралкалий". Участник не соответствует установленным требованиям.

На втором этапе конкурса кандидаты пройдут тестирование на знание законодательной базы сферы капитального ремонта. Тестирование состоится в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации. При проведении третьего этапа конкурса комиссия заслушает и оценит доклад каждого кандидата. Кандидат, набравший наибольшее количество баллов по результатам собеседования, и будет признан победителем конкурса.