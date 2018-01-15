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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 85


"Резня в Перми доказывает, что в наших школах не охрана – а фикция" Если бы была профессиональная охрана, то столько пострадавших не было, и отпор был бы на дальних подступах. Может быть, и желания у преступников не возникло "выяснять отношения" именно на территории школы. А так как достойного отпора дать никто не может, то произошло то, что произошло.
15.01.2018
происшествия ;
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На Среднем Урале в рамках президентского проекта отремонтируют 138 километров дорог
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Рабочие, ремонт дорог (2017) | Фото: angi.ru

В Свердловской области составлен предварительный перечень дорог, которые будут отремонтированы в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году. В него вошли 37 участков дорожной сети Екатеринбургской агломерации. Среди них 28,5 км федеральных дорог, почти 80 км дорог регионального и межмуниципального значения и 30 км уличной сети Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В планах привести в нормативное состояние участки автодорог Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (обратное направление), Екатеринбург - Реж – Алапаевск, Белоярский – Асбест, Богданович – Сухой Лог и другие. Также в ремонтную программу включены такие улицы Екатеринбурга как Белинского, Техническая, Блюхера, Шефская, 8 марта и другие.

Из консолидированного бюджета Свердловской области на реализацию программы будет направлено более 1,2 млрд руб., еще 800 млн будет направлено из федерального бюджета. Кроме ремонтов дорожного полотна деньги пойдут на установку новых дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, рамок освещения и нанесение разметки.

Уточняется, что в результате выполнения работ 63% дорог Екатеринбургской агломерации будут приведены в нормативное состояние. На момент запуска президентского проекта "Безопасные и качественные дороги" в конце 2016 года этот показатель составлял 40,4%. В прошлом году протяженность автотрасс, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась на 12%.

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15.01.2018 16:09 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:09 Екб


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На Среднем Урале в рамках президентского проекта отремонтируют 138 километров дорог
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