Сотрудник "РН-Сервис" получит от компании 300 тысяч за производственную травму

Прокуратура добилась выплаты работнику компании "РН-Сервис" компенсации морального вреда за то, что после несчастного случая на производстве он потерял треть трудоспособности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В 2005-16 гг. югорчанин трудился в компании оператором по подземному ремонту скважин. В феврале 2016 г. произошел несчастный случай, который квалифицировали как связанный с производством. Его причинами стали нарушение технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ.

Виновником признан мастер подземного и капитального ремонта скважин цеха по ремонту скважин. Травмы медики оценили как вред здоровью средней степени тяжести. Степень утраты профессиональной трудоспособности – 30%, бессрочно. Суд первой инстанции взыскал с работодателя 300 тыс. руб. компенсации морального вреда. Окружной суд оставил приговор нижестоящих коллег в силе.