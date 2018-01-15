В Челябинской области откроется предвыборный штаб Бориса Титова

19 января в Челябинске откроется предвыборный штаб кандидата в президенты России от "Партии Роста" Бориса Титова.

Как сообщили Накануне.RU пресс-службе регионального отделения партии, в рамках открытия пройдет брифинг руководителя Челябинского регионального отделения партии, депутата Заксобрания, председателя совета директоров АО "Трест Уралавтострой" Валихана Тургумбаева о планах работы сторонников Бориса Титова в регионе.

Напомним, бизнес-омбудсмен Борис Титов был выдвинут кандидатом на пост главы государства на внеочередном съезде "Партии Роста" 21 декабря.